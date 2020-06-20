С 22 июня в Украине будут проводиться проверки кафе, ресторанов и общественного транспорта на предмет соблюдения противоэпидемиологических норм, которые были введены в рамках адаптивного карантина.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время селекторного совещания.

— Если учреждения не следят за тем, чтобы люди были в масках, чтобы была соблюдена дистанция, меры безопасности, то должны нести за это ответственность. Общественные места должны отвечать эпидемиологическим требованиям во время карантина, — сказал он.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что было проведено более 2,5 тыс. проверок общественного транспорта. Среди них было выявлено 703 нарушения. Было выписано штрафов на сумму в почти 2 млн грн.

Решение об усилении проверок было принято после резкого роста заболеваний коронавирусом в Украине.

20 июня Covid-19 подтвержден у 35 825 украинцев. За сутки добавился 841 пациент.

За последнюю неделю общее количество больных существенно увеличилось. Ежедневно в Украине фиксируется не менее 800 случаев, а 19 июня в стране был установлен антирекорд — 921 больной коронавирусом за сутки.

Также Зеленский во время совещания 19 июня поручил создать четкие правила для общественных мест и лучше коммуницировать с украинцами. Такие меры будут приниматься, чтобы не ужесточать карантин, который будет ударом для экономики.