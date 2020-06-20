Вспышка Covid-19: в Украине проверят 10 тыс. кафе и ресторанов на следующей неделе

В связи с тенденцией к увеличению количества инфицирований коронавирусом в Украине Госпродпотребслужба начнет массовые проверки заведений общественного питания на предстоящей неделе.
За следующие семь дней будет проведено по меньшей мере 10 тыс. проверок, заявил министр развития громад и территорий, первый заместитель руководителя государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧС Алексей Чернышов.
После возобновления работы кафе и рестораны нарушают правила проведения массовых мероприятий, объяснил он.
Над чем усилят надзор с 22 июня:
- объектами торговли продовольственными и непродовольственными товарами;
- рынками и заведениями общественного питания;
- перевозками пассажиров на городском транспорте, электричках и автотранспорте пригородного и межобластного сообщения.
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Вторая волна коронавируса в Украине
19 июня премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что резкий рост количества заражений коронавируса означает, что в Украине фактически началась вторая волна коронавируса.
В связи с этим глава Кабмина требует от руководства Минздрава и главного санитарного врача выезжать в регионы с целью контроля ситуации с распространением инфекции.
Также Шмыгаль предлагает привлечь Нацгвардию для контроля за соблюдением противоэпидемических правил.
Источник: Минрегион