Вспышка Covid-19: в Украине проверят 10 тыс. кафе и ресторанов на следующей неделе

В связи с тенденцией к увеличению количества инфицирований коронавирусом в Украине Госпродпотребслужба начнет массовые проверки заведений общественного питания на предстоящей неделе.

За следующие семь дней будет проведено по меньшей мере 10 тыс. проверок, заявил министр развития громад и территорий, первый заместитель руководителя государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧС Алексей Чернышов.

После возобновления работы кафе и рестораны нарушают правила проведения массовых мероприятий, объяснил он.

Над чем усилят надзор с 22 июня:

объектами торговли продовольственными и непродовольственными товарами;

рынками и заведениями общественного питания;

перевозками пассажиров на городском транспорте, электричках и автотранспорте пригородного и межобластного сообщения.

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Вторая волна коронавируса в Украине

19 июня премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что резкий рост количества заражений коронавируса означает, что в Украине фактически началась вторая волна коронавируса.

В связи с этим глава Кабмина требует от руководства Минздрава и главного санитарного врача выезжать в регионы с целью контроля ситуации с распространением инфекции.

Также Шмыгаль предлагает привлечь Нацгвардию для контроля за соблюдением противоэпидемических правил.

Источник: Минрегион