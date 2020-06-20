Носить маску на пляже не обязательно при соблюдении социальной дистанции в 1,5 м.

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Он отметил, что маски необходимо обязательно носить в транспорте, помещении и там, где есть большое скопление людей, а также в тех местах, где невозможно придерживаться дистанции в 1,5 м.

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— Если мы говорим о пляже, то соответственно шезлонги и места между гражданами должны быть не меньше, чем 1,5 м друг от друга. В таком случае ношение маски не является обязательным, — сказал Степанов.

Следить за выполнением карантинных ограничений должны органы местного управления совместно с Государственной службой Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

20 июня коронавирус в Украине подтвержден у 35 825 человек. За сутки добавился 841 пациент. Всего умерло 994 человека, а за сутки — девять человек. Полностью вылечились от коронавируса 16 406 пациентов — 373 за сутки.

За последнюю неделю общее количество больных существенно увеличилось. Ежедневно в Украине фиксируется не менее 800 случаев, а 19 июня эта цифра превысила 900 новых больных.