Иностранные граждане, которые приезжают в Украину, должны иметь страховой полис, покрывающий лечение коронавируса.

Об этом сказал здравоохранения Украины Максим Степанов.

— Мы говорим об обычном полисе добровольного медицинского страхования. Для нас очень важно, чтобы человек, который приезжает в Украину – не гражданин Украины и не беженец –обязательно имел полис, который покрывает именно лечение Covid-19, — сказал он.

По словам Степанова, закон Украины предусматривает бесплатное лечение коронавируса только для своих граждан или беженцев, которые находятся в стране.

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Он отметил, что внесение в страховой полис отдельное покрытие расходов на лечение Covid-19 является европейской практикой, которая введена и в Украине.

Украина возобновила международное авиасообщение 15 июня. С 15 июня граждан Украины принимают: Албания (без тестов на коронавирус), Великобритания (карантин 14 дней) и США (без теста на Covid-19).

С 16 июня из Украины начали летать Wizz Air Hungary в Австрию, Латвию, Венгрию, Польшу, Португалию, Данию, Грецию, Литву, Словакию, Эстонию и Великобританию.

С 21 июня начнет работать Ryanair. Ожидаются разрешения на перелеты в Барселону, Мадрид и Краков.

Однако украинский лоукост SkyUp закрыл продажи билетов по большинству направлений до 15 июля включительно из-за того, что большинство стран Европейского Союза не давали подтверждения о готовности принимать авиарейсы из Украины.