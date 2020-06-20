Количество новых случаев коронавируса в Киеве, увеличилось на 76 человек. Один пациент умер. Всего от коронавируса умерли 96 жителей Киева.

Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

На 20 июня в Киеве уже 4 252 подтвержденных случая заболевания. Поправились за сутки 59 человек. Всего коронавирус преодолели 1 391 житель столицы.

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Заболели:

36 женщин в возрасте от 22 до 85 лет

32 человека в возрасте от 18 до 74 лет

5 девочек от 5 до 15 лет и 3 мальчика, которым 2, 7 и 17 лет.

Также заболели двое медиков.

Госпитализация потребовалась пяти пациентам. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе – 15. Соломенском – 11. В Дарницком и Святошинском районах – по восемь случаев.

По состоянию на 20 июня коронавирус в Украине подтвержден у 35 825 человек. За сутки добавился 841 пациент. Всего умерло 994 человека, а за сутки — девять человек.

Полностью вылечились от коронавируса 16 406 пациентов — 373 за сутки.