В Ровенской области усиливают контроль за соблюдением карантина

В Ровно приняли решение контролировать сферы, где большое скопление людей: торговля, общепит, транспортные перевозки, религиозные мероприятия.

Также с 22 июня возобновляет работу весь общественный транспорт в городе.

По словам главы Ровенской ОГА Виталия Коваля, в усиленном режиме будут контролировать нелегальные перевозки.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Контрольные функции будут выполнять Нацполиция и Госпродпотребслужба.

По состоянию на 20 июня в Ровенской области зафиксировано 2 693 случая коронавируса. За все время пандемии от болезни в области умерли 53 человека.

За прошедшие сутки в области выявили 83 новых случая коронавируса.

Всего 20 июня коронавирус в Украине подтвержден у 35 825 человек. За сутки добавился 841 пациент. За время пандемии умерли 994 человека, а за сутки — девять человек. Полностью вылечились от коронавируса 16 406 пациентов — 373 за сутки.

Источник: Ровенская областная государственная администрация