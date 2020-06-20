В Житомире и Виннице появились первые платные камеры в СИЗО.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська.

Сутки в платной камере СИЗО Винницы стоят 586 грн. За неделю придется заплатить 2 095 грн, а вот за месяц — 3 123 грн.















С телевизором и кухней: в Житомире и Виннице появились платные камеры в СИЗО / 4 фотографии

Пребывание в платной камере в СИЗО Житомира обойдется немного дороже.

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За сутки заплатить нужно будет 610 грн, за неделю 2 070 грн, а месяц пребывания в камере с удобствами будет стоить 3 940 грн.















С телевизором и кухней: в Житомире и Виннице появились платные камеры в СИЗО / 4 фотографии

В таких камерах будут все необходимые для жизни условия. За эти деньги заключенным предлагают комфортные двухъярусные кровати, холодильник, кухню, телевизор и санузел с душем.

Также в камере будет большой стол со стульями. Готовить себе еду заключенные смогут, используя мультиварку и микроволновку.

Недавно в Харьковском следственном изоляторе за 50 тыс. грн обустроили камеру повышенного комфорта. Первой ее проинспектировала заместитель министра юстиции Елена Высоцкая.

Источник: Денис Малюська

Фото: Денис Малюська