Погода 21 июня будет неустойчивой – день будет временами солнечным, а временами пройдут грозовые дожди.
Синоптики прогнозируют местами град, шквальный ветер или даже смерчи.
Грозы пройдут в большинстве областей. Сухую погоду ожидают на востоке.
Температура в западных областях ночью 12-17°С, днем 20-25°. На остальной территории ночью 15-20°, днем 25-30°С, на востоке страны до 33°С.
В Киеве также прогнозируют дожди с грозами. Температура ночью 17-19°С, днем 27-29°С.
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Непогода в Украине в последние дни
По состоянию на утро 20 июня в результате осложнения погодных условий были обесточены 179 населенных пунктов в четырех областях.
Кроме того, 19 июня на территории трех областей зафиксировали падение 22 деревьев, частичное повреждение крыш 24 жилых домов и навеса стадиона в Миргороде Полтавской области.