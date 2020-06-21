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Факты / Украина

Это подвиг: Степанов о работе врачей в условиях пандемии коронавируса

С начала пандемии 5 998 медицинских работников заболели коронавирусом — это 17% от общего количества больных в Украине, отметил министр здравоохранения Максим Степанов, поздравляя коллег с Днем медика, который отмечается 21 июня.

— С системой здравоохранения, которую мы унаследовали, уязвимость той или иной группы в коронавирусу определяется не только возрастными параметрами, как во всем мире, но и профессией, — подчеркнул он.

По его словам, быть медиком в Украине — это не только призвание, это шаг, который можно сравнить с ежедневным подвигом.

Поэтому он поблагодарил всех медиков за работу пока не в идеальных условиях.

Источник: Минздрав

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