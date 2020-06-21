Коронавирус в Киеве 21 июня: 73 новых случаев

По состоянию на утро 21 июня коронавирус в Киеве обнаружено еще в 73 человек. Один человек умер от осложнений Covid-19.

Общее количество заболевших возросло до 4 325. В общем умерли 98 жителей столицы.

За последние сутки заболели:

41 женщина в возрасте от 21 до 85 лет;

28 мужчин в возрасте от 22 до 83 лет;

3 девочки, которым 1, 4 и 11 лет и 9-летний мальчик.

Среди инфицированных — трое медработников.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Шевченковском районе — 15, Святошинском и Днепровском — 12, а в Печерском — 10 случаев.

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