Коронавирус в Киеве 21 июня: 73 новых случаев

По состоянию на утро 21 июня коронавирус в Киеве обнаружено еще в 73 человек. Один человек умер от осложнений Covid-19.
Общее количество заболевших возросло до 4 325. В общем умерли 98 жителей столицы.
За последние сутки заболели:
- 41 женщина в возрасте от 21 до 85 лет;
- 28 мужчин в возрасте от 22 до 83 лет;
- 3 девочки, которым 1, 4 и 11 лет и 9-летний мальчик.
Среди инфицированных — трое медработников.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Шевченковском районе — 15, Святошинском и Днепровском — 12, а в Печерском — 10 случаев.
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