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Факты / Украина

В районе взрыва на Позняках перекрыто движение

Движение транспорта по проспекту Григоренко в Киеве полностью перекрыто из-за проведения поисково-спасательных работ на месте взрыва в многоэтажке, в результате которого погибла женщина.

Полиция перекрыла отрезок дороги от улицы Крушельницкой до проспекта Григоренко, 41.

В связи с этим задерживается движение автобусов №45. Они теперь курсируют по улице Гришко.

Читайте: Погибла пожилая женщина: спасатели уточнили количество жертв взрыва на Позняках

Місце вибуху на Позняках

Фото: google maps

Взрыв на Позняках

В Киеве 21 июня в 10.00 произошел взрыв в многоэтажном доме на Позняках, по адресу: улица Крушельницкой, 1/5.

В результате взрыва разрушены перекрытия с восьмого до четвертого этажа. Предварительная причина происшествия — взрыв газовоздушной смеси.

Другая возможная версия, которую, по словам министра внутренних дел Арсена Авакова, рассматривает следствие — взрывное устройство.

Сейчас существует угроза обрушения конструкций, поэтому из дома эвакуировали 23 человека.

Им удалось спасти трех человек, однако, к сожалению, погибла пожилая женщина.

Жителей дома временно поселят в общежитии на Харьковском шоссе, 121.

Источник: КГГА

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