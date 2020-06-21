Коронавирусом в Украине по состоянию на 21 июня 2020 года заразились 36 560 человек. Динамика немного снизилась – 735 положительных тестов за сутки.

Умерли от осложнений 1 002 человека, за сутки прибавилось восемь летельных случаев.

В тоже время растет количество выздоровевших – в целом 16 509, а за сутки 103 пациента побороли коронавирус.

Ситуация с заражением коронавирусом в областях:

Винницкая область — 1 647;

Волынская область — 1 782;

Днепропетровская область — 1 042;

Донецкая область — 362;

Житомирская область — 1 257;

Закарпатская область — 2 149;

Запорожская область — 554;

Ивано-Франковская область — 2 015;

Кировоградская область — 620;

м. Киев — 4 325;

Киевская область — 2 208;

Львовская область — 3 780;

Луганская область — 72;

Николаевская область — 358;

Одесская область — 1 266;

Полтавская область — 291;

Ровенская область — 2 872;

Сумская область — 257;

Тернопольская область — 1 688;

Харьковская область — 1 805;

Херсонская область — 186;

Хмельницкая область — 622;

Черновицкая область — 4 324;

Черкасская область — 603;

Черниговская область — 475.

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Соблюдение самоизоляции в регионах:

Ивано-Франковск – 20,57%;

Киев – 16,53%;

Львов – 23,43%;

Ужгород – 18,43%;

Черновцы – 16,9%.

За прошедшие сутки 20 июня коронавирус в Украине подтвержден еще у 841 человека. Общее количество зараженных достигло 35 825, из которых 994 больных умерли и 16 406 – выздоровели.