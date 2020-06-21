PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Уже 36,6 тис.: в Украине за сутки Covid-19 подтвердили у 735 человек

Коронавирусом в Украине по состоянию на 21 июня 2020 года заразились 36 560 человек. Динамика немного снизилась – 735 положительных тестов за сутки.

Умерли от осложнений 1 002 человека, за сутки прибавилось восемь летельных случаев.

В тоже время растет количество выздоровевших – в целом 16 509, а за сутки 103 пациента побороли коронавирус.

Ситуация с заражением коронавирусом в областях:

  • Винницкая область — 1 647;
  • Волынская область — 1 782;
  • Днепропетровская область — 1 042;
  • Донецкая область — 362;
  • Житомирская область — 1 257;
  • Закарпатская область — 2 149;
  • Запорожская область — 554;
  • Ивано-Франковская область — 2 015;
  • Кировоградская область — 620;
  • м. Киев — 4 325;
  • Киевская область — 2 208;
  • Львовская область — 3 780;
  • Луганская область — 72;
  • Николаевская область — 358;
  • Одесская область — 1 266;
  • Полтавская область — 291;
  • Ровенская область — 2 872;
  • Сумская область — 257;
  • Тернопольская область — 1 688;
  • Харьковская область — 1 805;
  • Херсонская область — 186;
  • Хмельницкая область — 622;
  • Черновицкая область — 4 324;
  • Черкасская область — 603;
  • Черниговская область — 475.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Соблюдение самоизоляции в регионах:

  • Ивано-Франковск – 20,57%;
  • Киев – 16,53%;
  • Львов – 23,43%;
  • Ужгород – 18,43%;
  • Черновцы – 16,9%.

За прошедшие сутки 20 июня коронавирус в Украине подтвержден еще у 841 человека. Общее количество зараженных достигло 35 825, из которых 994 больных умерли и 16 406 – выздоровели.

Источник: СНБО

Фото: Dreamstime

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка