Коронавирусом в Украине по состоянию на 21 июня 2020 года заразились 36 560 человек. Динамика немного снизилась – 735 положительных тестов за сутки.
Умерли от осложнений 1 002 человека, за сутки прибавилось восемь летельных случаев.
В тоже время растет количество выздоровевших – в целом 16 509, а за сутки 103 пациента побороли коронавирус.
Ситуация с заражением коронавирусом в областях:
- Винницкая область — 1 647;
- Волынская область — 1 782;
- Днепропетровская область — 1 042;
- Донецкая область — 362;
- Житомирская область — 1 257;
- Закарпатская область — 2 149;
- Запорожская область — 554;
- Ивано-Франковская область — 2 015;
- Кировоградская область — 620;
- м. Киев — 4 325;
- Киевская область — 2 208;
- Львовская область — 3 780;
- Луганская область — 72;
- Николаевская область — 358;
- Одесская область — 1 266;
- Полтавская область — 291;
- Ровенская область — 2 872;
- Сумская область — 257;
- Тернопольская область — 1 688;
- Харьковская область — 1 805;
- Херсонская область — 186;
- Хмельницкая область — 622;
- Черновицкая область — 4 324;
- Черкасская область — 603;
- Черниговская область — 475.
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Соблюдение самоизоляции в регионах:
- Ивано-Франковск – 20,57%;
- Киев – 16,53%;
- Львов – 23,43%;
- Ужгород – 18,43%;
- Черновцы – 16,9%.
За прошедшие сутки 20 июня коронавирус в Украине подтвержден еще у 841 человека. Общее количество зараженных достигло 35 825, из которых 994 больных умерли и 16 406 – выздоровели.