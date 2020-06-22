По состоянию на 22 июня коронавирус обнаружили у 37 241 человека. За минувшие сутки подтвердили еще 681 случай.
Всего от осложнений умерли 1 012 человек, за сутки — 10. Полностью излечились от коронавируса 16 642 пациента, 133 — за сутки.
Среди больных — 58% женщин и 42% мужчин.
Наибольшее количество больных за сутки зафиксировали во Львовской (200), Ровенской (91) и Волынской областях (70).
Подтвержденные случаи по возрасту:
- 0-17 лет — 7%
- 18-29 лет — 11%
- 30-49 лет — 35%
- 50-69 лет — 37%
- 70+ лет — 9%
В целом заболевание подтвердили у 2 735 детей и 6 046 медиков. Госпитализировали 10 234 больных, к аппарату ИВЛ подключены 353 пациента. На амбулаторном лечении находятся 27 007 больных. Среди выздоровевших 3 657 медработников.
Статистика распространения коронавируса в регионах:
- Винницкая область — 1 660 (+13)
- Волынская область — 1 852 (+70)
- Днепропетровская область — 1 042 (0)
- Донецкая область — 3 62 (0)
- Житомирская область — 1 270 (+13)
- Закарпатская область — 2 188 (+39)
- Запорожская область — 555 (+1)
- Ивано-Франковская область — 2 056 (+41)
- Кировоградская область — 627 (+7)
- Киев — 4 368 (+43)
- Киевская область — 2 236 (+28)
- Львовская область — 3 980 (+200)
- Луганская область — 72 (0)
- Николаевская область — 366 (+8)
- Одесская область — 1 304 (+38)
- Полтавская область — 293 (+2)
- Ровенская область — 2 963 (+91)
- Сумская область — 258 (+1)
- Тернопольская область — 1 728 (+40)
- Харьковская область — 1 811 (+6)
- Херсонская область — 188 (+2)
- Хмельницкая область — 622 (0)
- Черновицкая область — 4 357 (+33)
- Черкасская область — 603 (0)
- Черниговская область — 480 (+5)
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Всего проведено 569 589 тестирований методом ПЦР, методом ИФА — 128 716. По состоянию на утро 22 июня в центр поступило 772 сообщения о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года поступило 79 847 сообщений о подозрении.
Города, в которых больше всего придерживаются самоизоляции:
- Ивано-Франковск — 20,57%
- Киев — 16,53%
- Львов — 23,43%
- Ужгород — 18,43%
- Черновцы — 16,9%.
В течение последних нескольких дней в Украине фиксируют стабильно высокий уровень заболеваемости Covid-19. В частности, 21 июня коронавирусом за сутки заболели 735 человек, а общее количество заболевших составило 36 560.
Всего умерли 1 002 человека, за сутки прибавилось восемь летельних случаев. Выздоровели от болезни 16 509 пациентов.