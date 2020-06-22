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Факты / Украина

681 случай за сутки: в Украине уменьшается количество больных Covid-19

По состоянию на 22 июня коронавирус обнаружили у 37 241 человека. За минувшие сутки подтвердили еще 681 случай.

Всего от осложнений умерли 1 012 человек, за сутки — 10. Полностью излечились от коронавируса 16 642 пациента, 133 — за сутки.

Среди больных — 58% женщин и 42% мужчин.

Наибольшее количество больных за сутки зафиксировали во Львовской (200), Ровенской (91) и Волынской областях (70).

Подтвержденные случаи по возрасту:

  • 0-17 лет — 7%
  • 18-29 лет — 11%
  • 30-49 лет — 35%
  • 50-69 лет — 37%
  • 70+ лет — 9%

В целом заболевание подтвердили у 2 735 детей и 6 046 медиков. Госпитализировали 10 234 больных, к аппарату ИВЛ подключены 353 пациента. На амбулаторном лечении находятся 27 007 больных. Среди выздоровевших 3 657 медработников.

Статистика распространения коронавируса в регионах:

  • Винницкая область — 1 660 (+13)
  • Волынская область — 1 852 (+70)
  • Днепропетровская область — 1 042 (0)
  • Донецкая область — 3 62 (0)
  • Житомирская область — 1 270 (+13)
  • Закарпатская область — 2 188 (+39)
  • Запорожская область — 555 (+1)
  • Ивано-Франковская область — 2 056 (+41)
  • Кировоградская область — 627 (+7)
  • Киев — 4 368 (+43)
  • Киевская область — 2 236 (+28)
  • Львовская область — 3 980 (+200)
  • Луганская область — 72 (0)
  • Николаевская область — 366 (+8)
  • Одесская область — 1 304 (+38)
  • Полтавская область — 293 (+2)
  • Ровенская область — 2 963 (+91)
  • Сумская область — 258 (+1)
  • Тернопольская область — 1 728 (+40)
  • Харьковская область — 1 811 (+6)
  • Херсонская область — 188 (+2)
  • Хмельницкая область — 622 (0)
  • Черновицкая область — 4 357 (+33)
  • Черкасская область — 603 (0)
  • Черниговская область — 480 (+5)

коронавірус в Україні 22 червня (КАРТА)

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Всего проведено 569 589 тестирований методом ПЦР, методом ИФА — 128 716. По состоянию на утро 22 июня в центр поступило 772 сообщения о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года поступило 79 847 сообщений о подозрении.

Города, в которых больше всего придерживаются самоизоляции:

  • Ивано-Франковск — 20,57%
  • Киев — 16,53%
  • Львов — 23,43%
  • Ужгород — 18,43%
  • Черновцы — 16,9%.

В течение последних нескольких дней в Украине фиксируют стабильно высокий уровень заболеваемости Covid-19. В частности, 21 июня коронавирусом за сутки заболели 735 человек, а общее количество заболевших составило 36 560.

Всего умерли 1 002 человека, за сутки прибавилось восемь летельних случаев. Выздоровели от болезни 16 509 пациентов.

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