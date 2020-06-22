По состоянию на утро понедельника, 22 июня, коронавирус во Львовской области обнаружили у 3 980 человек.

За минувшие сутки в лабораториях было проведено 736 тестов, из которых 200 дали положительный результат.

За все время пандемии во Львовской области от коронавируса излечилось 674 пациентов, летальных случаев — 114.

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Сейчас в больницах области находится 205 человек, в тяжелом состоянии в реанимации — 7 человек и один человек подключен к аппарату ИВЛ.

Львовщина входит в тройку областей Украины с наибольшим количеством пациентов с коронавирусом.

Коронавирус 22 июня — данные МОЗ

По состоянию на 09.00 Covid-19 обнаружили в 37 241 человека. За минувшие сутки количество новых случаев возросло на 681.

Всего от осложнений, вызванных коронавируса, умерли 1012 человек в сутки — восемь. Полностью излечились от Covid-19 16642 пациенты, 133 — в сутки.

По сравнению с предыдущими днями, заболеваемость в стране несколько упала, но общий показатель остается высоким.

Источник: Львівська міська рада