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Факты / Украина / Общество

Четыре месяца без зарплаты: шахтеры из Червонограда митингуют под Кабмином

Под Кабмином собрались 100 шахтеров из Червонограда, которые требуют выплатить им зарплату.

  • Митинг под Кабмином: шахтеры требуют выплатить зарплату
  • Митинг под Кабмином: шахтеры требуют выплатить зарплату
  • Митинг под Кабмином: шахтеры требуют выплатить зарплату
  • Митинг под Кабмином: шахтеры требуют выплатить зарплату
  • Митинг под Кабмином: шахтеры требуют выплатить зарплату
  • Митинг под Кабмином: шахтеры требуют выплатить зарплату
Четыре месяца без зарплаты: шахтеры из Червонограда митингуют под Кабмином / 3 фотографии

Митингующие уверяют, что власть не выплачивает им деньги уже четвертый месяц, а они безвозмездно продолжают работать на шахте Надежда.

Люди возмущены и говорят, что не уйдут пока правительство не пообещает решить этот вопрос, потому что 700 работников не получают честно заработанных денег. В целом государство задолжало перед шахтерами 46 млн грн.

Проблема возникла потому, что цена на уголь снизилась и шахта больше не может быть самоокупаемой.

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