Митинг под Кабмином: шахтеры требуют выплатить зарплату

Под Кабмином собрались 100 шахтеров из Червонограда, которые требуют выплатить им зарплату.











Четыре месяца без зарплаты: шахтеры из Червонограда митингуют под Кабмином / 3 фотографии

Митингующие уверяют, что власть не выплачивает им деньги уже четвертый месяц, а они безвозмездно продолжают работать на шахте Надежда.

Люди возмущены и говорят, что не уйдут пока правительство не пообещает решить этот вопрос, потому что 700 работников не получают честно заработанных денег. В целом государство задолжало перед шахтерами 46 млн грн.

Проблема возникла потому, что цена на уголь снизилась и шахта больше не может быть самоокупаемой.