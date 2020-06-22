Национальный банк Украины установил на понедельник, 22 июня, официальный курс иностранных валют.
Согласно данным регулятора, курс доллара установлен на уровне 22,76 грн. Если сравнивать с предыдущим банковским днем, то это на 4 копейки дешевле.
Курс евро на 22 июня установлен на уровне 29,99 грн, а это на 6 копеек дешевле.
Читайте: НБУ заключил с ЕБРР валютный своп для помощи бизнесу
Российский рубль подорожал, но не значительно, его курс — 0,385 грн.
Курс валют на 22 июня:
- $1 — 26,7633 грн;
- €1 — 30,0579 грн;
- 1 польский злотый — 6,738 грн;
- 10 российских рублей — 3,8474 грн.
Транш МВФ
Международный валютный фонд в сентябре этого года планирует рассмотреть выполнение Украиной программы Stand-by.
По его результатам будут принимать решение о выделении следующего транша.
12 июня Украина полностью получила первый транш от МВФ в размере $2,1 млрд. Благодаря этому международные резервы страны выросли до $28,7 млрд.