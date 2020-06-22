Национальный банк Украины установил на понедельник, 22 июня, официальный курс иностранных валют.

Согласно данным регулятора, курс доллара установлен на уровне 22,76 грн. Если сравнивать с предыдущим банковским днем, то это на 4 копейки дешевле.

Курс евро на 22 июня установлен на уровне 29,99 грн, а это на 6 копеек дешевле.

Читайте: НБУ заключил с ЕБРР валютный своп для помощи бизнесу

Российский рубль подорожал, но не значительно, его курс — 0,385 грн.

Курс валют на 22 июня:

$1 — 26,7633 грн;

€1 — 30,0579 грн;

1 польский злотый — 6,738 грн;

10 российских рублей — 3,8474 грн.

Транш МВФ

Международный валютный фонд в сентябре этого года планирует рассмотреть выполнение Украиной программы Stand-by.

По его результатам будут принимать решение о выделении следующего транша.

12 июня Украина полностью получила первый транш от МВФ в размере $2,1 млрд. Благодаря этому международные резервы страны выросли до $28,7 млрд.