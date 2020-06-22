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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Доллар и евро подешевели: курс валют на 22 июня

Национальный банк Украины установил на понедельник, 22 июня, официальный курс иностранных валют.

Согласно данным регулятора, курс доллара установлен на уровне 22,76 грн. Если сравнивать с предыдущим банковским днем, то это на 4 копейки дешевле.

Курс евро на 22 июня установлен на уровне 29,99 грн, а это на 6 копеек дешевле.

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Российский рубль подорожал, но не значительно, его курс — 0,385 грн.

Курс валют на 22 июня:

  • $1 — 26,7633 грн;
  • €1 — 30,0579 грн;
  • 1 польский злотый — 6,738 грн;
  • 10 российских рублей — 3,8474 грн.

 

Транш МВФ 

Международный валютный фонд в сентябре этого года планирует рассмотреть выполнение Украиной программы Stand-by.

По его результатам будут принимать решение о выделении следующего транша.

12 июня Украина полностью получила первый транш от МВФ в размере $2,1 млрд. Благодаря этому международные резервы страны выросли до $28,7 млрд.

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