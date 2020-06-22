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Факты / Украина / Общество

Коронавирус в Киеве: статистика распространения по районам (Обновляется)

22 июня 2020 года в Киеве выявили 4 368 случаев коронавируса.

За последние сутки — 43 человека заболели Covid-19.

Кто заболел:

  • 21 женщина — от 24 до 92 лет;
  • 17 мужчин — от 19 до 100 лет;
  • девушка 17 лет и четыре мальчика- от 4 до 11 лет.

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Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Шевченковском, Днепровском и Деснянском районах — по семь случаев.

Ситуация с коронавирусом в районах Киева 

  • Печерский район — 516 больных;
  • Шевченковский район — 344 больных;
  • Соломенский район — 415 больных;
  • Днепровский район — 446 больных;
  • Святошинский район — 373 больных;
  • Деснянский район — 509 больных;
  • Подольский район — 311 больных;
  • Голосеевский район — 332 больных;
  • Оболонский район — 375 больных;
  • Дарницкий район — 747 больных.

Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

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Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу і куди дзвонити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать лицо руками;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Коронавирус в Украине

22 июня 2020 года в Украине коронавирус диагностировали у 37 241 человека, за минувшие сутки — 681 новый случай.

За период пандемии от вируса умерли 1 012 человек, за последние сутки — 10. Выздоровели 16 642 пациента, 133 — за прошедшие сутки.

В целом болеют 58% женщин и 42% мужчин.

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