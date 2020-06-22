Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

22 июня 2020 года в Киеве выявили 4 368 случаев коронавируса.

За последние сутки — 43 человека заболели Covid-19.

Кто заболел:

21 женщина — от 24 до 92 лет;

17 мужчин — от 19 до 100 лет;

девушка 17 лет и четыре мальчика- от 4 до 11 лет.

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Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Шевченковском, Днепровском и Деснянском районах — по семь случаев.

Ситуация с коронавирусом в районах Киева

Печерский район — 516 больных;

Шевченковский район — 344 больных;

Соломенский район — 415 больных;

Днепровский район — 446 больных;

Святошинский район — 373 больных;

Деснянский район — 509 больных;

Подольский район — 311 больных;

Голосеевский район — 332 больных;

Оболонский район — 375 больных;

Дарницкий район — 747 больных.

Как в Киеве происходило ослабление карантина.

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;

соблюдать дистанцию в людных местах;

не трогать лицо руками;

соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);

обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Коронавирус в Украине

22 июня 2020 года в Украине коронавирус диагностировали у 37 241 человека, за минувшие сутки — 681 новый случай.

За период пандемии от вируса умерли 1 012 человек, за последние сутки — 10. Выздоровели 16 642 пациента, 133 — за прошедшие сутки.

В целом болеют 58% женщин и 42% мужчин.