По состоянию на 22 июня 2020 года в Киеве 4 368 случаев коронавируса, за последние сутки — 43 новых больных.

Умерли от вируса 98 пациентов, 1 391 человек выздоровели, заявил во время брифинга 22 июня мэр Киева Виталий Кличко.

За последние сутки заболели:

21 женщина — от 24 до 92 лет;

17 мужчин — от 19 до 100 лет;

девушка 17 лет и четыре мальчика — от 4 до 11 лет.

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В столичные больницы госпитализировали шесть больных, остальные — находятся на самоизоляции.

Больше всего случаев коронавируса за последние сутки обнаружили в Шевченковском, Днепровском и Деснянском районах города — по семь случаев.

22 июня 2020 года в Украине коронавирус выявили у 37 241 человека, за прошлые сутки — 681 новый случай.

За все время от вируса умерли 1 012 человек, за последние сутки — 10, выздоровели 16 642 пациента, за прошедшие сутки — 133.

Среди больных в Украине — 58% женщин и 42% мужчин.