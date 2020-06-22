Международное сообщество не должно допустить возвращения России в G7 — Зеленский

Международное сообщество не должно допустить возвращения России в состав G7 до тех пор, пока не будет восстановлена ​​территориальная целостность Украины.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

— Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что у России нет шансов вернуться в G7 до полного восстановления территориальной целостности Украины, и мы благодарны за эту поддержку. Я должен сказать, что не будет ни одного решения, если мир не будет давить на Россию в этом вопросе.

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Кроме того, Владимир Зеленский добавил, что Украине нужны крепкие союзники в переговорах по установлению мира на Донбассе.

Россия и саммит G7

В группу стран Большой семерки сейчас входят США, Канада, Франция, Великобритания, Германия, Италия и Япония. Россию исключили из группы в 2014 году после аннексии Крыма.

В начале июня 2020 года президент США Дональд Трамп сообщил, что выступает за приглашение России на саммит Большой семерки. По его мнению, именно во время встречи удастся договориться о ядерном пакте.

Со своей стороны, представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт твердо заявил, что Россия не присоединится к G7, пока не вернет Крым Украине.

Против участия России в саммите G7 выступили также Канада и Великобритания.

Источник: The Globe and Mail