Международное сообщество не должно допустить возвращения России в G7 — Зеленский

Международное сообщество не должно допустить возвращения России в состав G7 до тех пор, пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
— Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что у России нет шансов вернуться в G7 до полного восстановления территориальной целостности Украины, и мы благодарны за эту поддержку. Я должен сказать, что не будет ни одного решения, если мир не будет давить на Россию в этом вопросе.
Читайте: Франция назвала условие, от которого зависит участие России в саммите G7
Кроме того, Владимир Зеленский добавил, что Украине нужны крепкие союзники в переговорах по установлению мира на Донбассе.
Россия и саммит G7
В группу стран Большой семерки сейчас входят США, Канада, Франция, Великобритания, Германия, Италия и Япония. Россию исключили из группы в 2014 году после аннексии Крыма.
В начале июня 2020 года президент США Дональд Трамп сообщил, что выступает за приглашение России на саммит Большой семерки. По его мнению, именно во время встречи удастся договориться о ядерном пакте.
Со своей стороны, представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт твердо заявил, что Россия не присоединится к G7, пока не вернет Крым Украине.
Против участия России в саммите G7 выступили также Канада и Великобритания.
Источник: The Globe and Mail