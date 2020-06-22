Карантин в Украине до 31 июля: что нужно знать о правила о послаблении

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Факты / Украина / Общество

Правила карантина в Украине — все, что нужно знать

В Украине Кабинет министров ввел адаптивный карантин, который продлится до 31 июля. Он предусматривает ослабление общенациональных ограничительных мер.

Теперь они будут действовать только в тех регионах, где позволяет эпидемическая ситуация.

Согласно постановлению правительства №392, сейчас в Украине разрешили:

  • проводить спортивные мероприятия до 50 участников без зрителей;
  • восстановить работу религиозных учреждений (не более 1 человека на 10 м²);
  • заработать отелям (без ресторанов):
  • восстановить работу наземного транспорта городского и международного значения.

Также с 25 мая заработало метро в Киеве, Харькове и Днепре.

С 1 июня начали работать:

  • фитнес-центры;
  • спортзалы;
  • учебные заведения для выпускников и абитуриентов (не более 10 человек в помещении);
  • железная дорога (пригородное, городское, региональное и дальнее сообщение);
  • межобластные пассажирские перевозки автомобилями.

Еще один этап ослабления карантина стартовал с 10 июня. Возобновили работу:

  • заведения питания, в частности разрешили принимать гостей в залах (только в областях, соответствующих показателям Минздрава);
  • учреждения культуры;
  • культурные мероприятия (не более 1 человека на 5 м²)
  • учреждения, предоставляющие помещения для работы (коворкинги).

С 15 июня Украина возобновила международное авиасообщение. Однако Минздрав разделил страны мира на красную и зеленую зоны по критерию количества активных случаев коронавируса.

Из стран красной зоны (где показатель больше, чем 40 активных случаев на 100 тыс. населения) людей будут отправлять на обсервацию/самоизоляцию на 14 дней после пересечения границы.

Все, кто прибыл из зеленой зоны, (показатель меньше, чем 40) могут не проходить самоизоляцию.

Читайте: Адаптивный карантин в Украине продлят до 31 июля

Однако, несмотря на ослабления, запрещается:

  • самовольно оставлять места обсервации;
  • проведение массовых мероприятий более 10 человек;
  • пребывание в общественных заведениях без средств защиты;
  • театры, кинотеатры и другие культурные места;
  • пребывание за столиком ресторана более 4 человек.

Кроме того, каждый гражданин должен иметь при себе документы, удостоверяющие личность; носить защитную маску; соблюдать социальную дистанцию; дезинфицировать руки.

Какое наказание грозит за нарушение правил карантина

Для людей, которые могут быть инфицированы коронавирусом, предусмотрена административная ответственность за самовольное покидание места обсервации (карантина).  Штраф от 1 тыс. до 2 тыс. необлагаемых минимумов (от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн), а для должностных лиц — от 2 тыс. до 10 тыс. необлагаемых минимумов (от 34 тыс. грн до 170 тыс. грн).

Нарушение правил и норм, установленных с целью предупреждения эпидемических и других инфекционных заболеваний, а также массовых неинфекционных заболеваний и борьбы с ними, если такие действия повлекли или заведомо могли повлечь распространение этих заболеваний, наказываются штрафом от 1 тыс. до 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 тыс. грн до 51 тыс. грн) или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 3 лет или лишением свободы на срок до 3 лет.

Если такие действует повлекут за собой гибель людей или иные тяжкие последствия, то виновному грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.

Карантин в Украине до 31 июля: что нужно знать о правила о послаблении

Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

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