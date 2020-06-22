SkyUp планирует возобновить международные рейсы: дата и первые направления

Украинская авиакомпания SkyUp с 1 июля планирует возобновить авиарейсы в Грузию и Албанию.

А с 15 июля планируется возобновление полетов в другие страны, предусмотренные расписанием еще до введения карантина.

Пассажирам перед приобретением билетов советуют ознакомиться с требованиями въезда в страну и правилам возвращения в Украину.

Если билет куплен в страну, правила въезда в которую невозможно выполнить, то в таком случае средства будут возвращать согласно тарифу, но эта процедура может занять полгода.

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Также в SkyUp сообщили, что с марта 2020 года компания получила около 286 тыс. обращений по компенсациям за неиспользованные билеты. Пассажирам уже вернули €13,186 и 1,9 млн грн.

Однако из-за того, что служба поддержки работала в перегруженном режиме, не все обращения удавалось вовремя обработать.

Поэтому для удобства создали систему автоматизации, которая предусматривает, что пассажир после регистрации на сайте авиакомпании в персональном кабинете сможет самостоятельно выбрать вид возмещения. Функционал будет доступен ориентировочно через три недели.

Пассажирам также следует обратить внимание и на то, как SkyUp будет летать после карантина. В частности, их готовят к тому, что прохождение всех процедур в аэропорту, посадка и высадка из самолета будет требовать больше времени.

А в случае повышенной температуры во время скрининга на борт вообще не будут пускать.

Источник: SkyUp