В Харьковской области СБУ разоблачили преступную группировку, которая похищала деньги с банковских карточек через вмешательство в работу банковских систем.

По данным Службы безопасности, в состав входило 15 человек. Ими использовались компьютерные вирусы, с помощью которых похищались реквизиты счетов и персональные данные граждан Украины, Европы и США.

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— Хакеры использовали вредоносное программное обеспечение, через которое похищали реквизиты банковских электронных счетов граждан США, Европы, Украины и их персональные данные. В частности, через электронные платежные сервисы, в том числе запрещены в Украине российские, они переводили похищенные деньги на собственные счета в отечественных и банках РФ и присваивали, — сообщает СБУ.

В Харькове правоохранители провели 16 обысков и обнаружили более 40 единиц компьютерной техники, банковские карты, наличные, документы на движимое и недвижимое имущество за рубежом и в Украине и ценности на 12 млн грн.







В Харьковской области задержали хакеров, которые воровали деньги с банковских карточек / 2 фотографии

Следствие начато по ст. 361-1 (Создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных средств, а также их распространение, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.

Злоумышленникам грозит лишение свободы до двух лет или штраф в размере 1 тыс. необлагаемых минимумов или исправительные работы до двух лет.

Следствие еще продолжается.

Хакерство

2 июня хакеры взломали сайт фонда Таблеточки, который помогает онкобольным детям.

Взломали сайт в 21.30, а через час администрация отключила его от хостинга, чтобы защитить данные сотен тысяч благотворителей. После взлома состоялась проверка и выяснение, какую информацию удалось получить мошенникам.

Накануне технические работы не показали критических уязвимостей в работе сайта.