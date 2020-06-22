Владельцы заведений общественного питания, бытового обслуживания и торговых сетей должны регулярно тестировать своих сотрудников ИФА-тестами.

Об этом во время брифинга 22 июня заявил мэр Киева Виталий Кличко.

— Такие тесты нужно делать раз в месяц, поскольку речь идет о людях, которые работают в компаниях с большим количеством посетителей, — отметил Виталий Кличко.

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По словам Кличко, из-за общения с большим количеством людей вероятность инфицирования возрастает, эти тесты будут демонстрировать наличие в организме работника антител к вирусу.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 22 июня 2020 года в Украине коронавирус подтвердили у 37 241 человека, за последние сутки заболел 681 украинец.

Выздоровели от болезни 16 642 пациентов, за предыдущие сутки — 133, умерли от вируса 1 012 человек, за сутки — 10.

По статистике, чаще коронавирусом в Украине болеют женщины: 58% против 42%.