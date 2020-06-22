Президент Владимир Зеленский почтил память жертв Второй мировой войны.

Он напомнил, какими тяжелыми были потери украинского народа.

— В сентябре 1939 года Вторая мировая война пришла на украинскую землю, когда Львов, Самбор и Дрогобыч подверглись бомбардировкам немецкой авиацией. А 22 июня 1941 война пришла в украинскую столицу. 79 лет назад, в четыре утра нацистские самолеты сбросили первые бомбы на Киев, — написал он в своем Telegram-канале.

Читайте: Международное сообщество не должно допустить возвращения России в G7 — Зеленский

По словам Зеленского, нужно помнить и горе, и подвиги украинцев в годы войны.

— К сожалению, война до сих пор порождает много споров в обществе. Споров о том, она была “своей” или “чужой”. Думаю, нам не о чем спорить. Эта война так или иначе затронула каждую украинскую семью. Она дала нам горький опыт потери и опыт подвига, что вдохновляет.

Президент подчеркнул, что еще никогда в истории Украины народ не платил большей цены за право жить и называться нацией.

— И наш долг — превратить ее в мирную и счастливую страну для каждого украинца.

22 июня в Украине — это День скорби и чествования памяти жертв войны. Именно в этот день в 1941 году нацистская Германия начала открытую войну против Советского Союза.

Популярный термин Великая Отечественная война 1941-1945 годов, согласно принятому в 2015 году закону о декоммунизации, заменили на термин Вторая мировая война 1939-1945 годов.

По разным оценкам, немецко-советская война унесла жизни более 14 млн украинцев. Отдельной, не менее тяжелой страницей является геноцид еврейского населения — за годы оккупации в Украине было убито более 1,5 млн евреев.