Для разбора завалов после взрыва многоэтажки на Позняках задействован 91 спасатель ГСЧС и кинологи.

Об этом рассказала пресс-секретарь ГСЧС Украины Светлана Водолага.

— Они сначала их распиливают, затем бросают на кран и вытаскивают наверх. Сейчас в событии задействован 91 человек личного состава ГСЧС и одно кинологическое подразделение для поиска людей, — сказала она.

По ее словам, сейчас уменьшено количество личного состава, потому работы не могут проходить в обычном режиме.

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— Утром было 170 человек личного состава, но мы понимаем, что сейчас столько людей не нужно, потому что мы не можем в полном объеме работать, — добавила она.

21 июня в 10.00 на улице Соломии Крушельницкой 1/5 на Позняках в Киеве прогремел взрыв в девятиэтажном жилом доме.

Спасателям удалось эвакуировать 21 человека. Три человека погибли. В ГСЧС сообщают, что под завалами еще находятся два человека.

На месте до сих пор работает штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций, мобильная оперативная группа ГЧСЧ и работники Нацполиции.

Пока существует две версии произошедшего. Первая — взрыв газовоздушной смеси, вторая — взрыв от неизвестного взрывного устройства.

На место выезжали министр внутренних дел Арсен Аваков и мэр Киева Виталий Кличко.