В Волынской области с 22 июня усиливаются карантинные мероприятия. Такое решение приняла сегодня областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
Что запретили на Волыни:
- работу ресторанов и кафе (кроме летних площадок, с соблюдением дистанции между столиками), торгово-развлекательных центров (будут работать только магазины);
- фитнес-центров и учреждений культуры;
- гостиниц;
- детских садов;
- прекращаются регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки в межобластном сообщении;
- религиозные мероприятия с участием более 10-ти человек.
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В то же время в районах, где обнаружены вспышки коронавируса, будут приниматься дополнительные меры. В частности, речь идет о Ратновском и Камень-Каширском районах.
Коронавирус на Волыни
По состоянию на 22 июня в Волынской области 70 новых случаев заболевания Covid-19. Больше всего в Ратновском районе — 29.
С начала эпидемии на Волыни 1 852 человека заразились коронавирусом, из которых 551 пациент уже выздоровел и 52 — умерли.
В области методом ПЦР вирусологическая лаборатория протестировала 11 832 человека, за последние сутки — 246.
Источник: Волинська ОДА