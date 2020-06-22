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Факты / Украина

Закроются рестораны, ТРЦ и садики: на Волыни усиливают карантин

В Волынской области с 22 июня усиливаются карантинные мероприятия. Такое решение приняла сегодня областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Что запретили на Волыни:

  • работу ресторанов и кафе (кроме летних площадок, с соблюдением дистанции между столиками), торгово-развлекательных центров (будут работать только магазины);
  • фитнес-центров и учреждений культуры;
  • гостиниц;
  • детских садов;
  • прекращаются регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки в межобластном сообщении;
  • религиозные мероприятия с участием более 10-ти человек.

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В то же время в районах, где обнаружены вспышки коронавируса, будут приниматься дополнительные меры. В частности, речь идет о Ратновском и Камень-Каширском районах.

Коронавирус на Волыни 

По состоянию на 22 июня в Волынской области 70 новых случаев заболевания Covid-19. Больше всего в Ратновском районе — 29.

С начала эпидемии на Волыни 1 852 человека заразились коронавирусом, из которых 551 пациент уже выздоровел и 52 — умерли.

В области методом ПЦР вирусологическая лаборатория протестировала 11 832 человека, за последние сутки — 246.

Источник: Волинська ОДА

Фото: Dreamstime

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