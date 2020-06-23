Более 70% граждан Украины считают маловероятными массовые выступления населения против падения уровня жизни.
Об этом свидетельствуют представленные на пресс-конференции результаты исследования, проведенного центром Социальный мониторинг 10-19 июня 2020 года.
В частности, на вопрос, насколько возможные сейчас в их населенном пункте массовые выступления против падения уровня жизни и в защиту своих прав, 72,3% опрошенных ответили, что маловероятно, 16,7% — вполне вероятны и 11% — затруднились ответить.
Среди самых больших проблем выделили следующие:
- неудовлетворительный уровень жизни,
- безработица и трудоустройство,
- война на Востоке и возвращения Крыма,
- экономический кризис,
- пандемия коронавируса и карантин,
- медицинская реформа.
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В ходе исследования методом личного интервью по месту жительства респондента было опрошено 3 037 человек во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей и Крыма.
Погрешность выборки составляет 1,1-1,9%.
Доверие к власти
В Украине наблюдается отрицательный баланс доверия к правительству, парламенту и НБУ. Полностью не доверяют Кабмину 32,3%, а НБУ — 28,7%. Баланс доверия к Верховной Раде составляет -55,4%.