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Факты / Украина

833 за сутки: заболеваемость Covid-19 в Украине держится на высоком уровне

По состоянию на 23 июня в Украине зафиксировали 38 074 случая коронавируса. За минувшие сутки заболели еще 833 человека.

В целом от осложнений в результате заболевания умерли 1 035 человек, за сутки — 23. Полностью излечились от коронавируса 16 956 пациентов, 314 — за сутки.

Среди больных — 58% женщин и 42% мужчин.

Подтвержденные случаи по возрасту:

  • 0-17 лет — 7%
  • 18-29 лет — 11%
  • 30-49 лет — 35%
  • 50-69 лет — 37%
  • 70+ лет — 9%

Заболевание подтвердили у 2 790 детей и 6 138 медиков. Госпитализировали 10 387 больных, к аппарату ИВЛ подключены 364 пациента. На амбулаторном лечении находятся 27 687 больных.

Наибольшее количество больных за сутки зафиксировали во Львовской (240), Закарпатской (103) и Ровенской (75) областях.

Распространение коронавируса в регионах:

  • Винницкая область — 1 690 (+30)
  • Волынская область — 1 894 (+42)
  • Днепропетровская область — 1 049 (+7)
  • Донецкая область — 368 (+6)
  • Житомирская область — 1 295 (+25)
  • Закарпатская область — 2 291 (+103)
  • Запорожская область — 555 (0)
  • Ивано-Франковская область — 2 091 (+35)
  • Кировоградская область — 631 (+4)
  • Киев — 4 429 (+61)
  • Киевская область — 2 285 (+49)
  • Львовская область — 4 220 (+240)
  • Луганская область — 73 (1)
  • Николаевская область — 366 (0)
  • Одесская область — 1 333 (+29)
  • Полтавская область — 296 (+3)
  • Ровенская область — 3 038 (+75)
  • Сумская область — 263 (+5)
  • Тернопольская область — 1 744 (+16)
  • Харьковская область — 1 844 (+33)
  • Херсонская область — 188 (0)
  • Хмельницкая область — 622 (0)
  • Черновицкая область — 4 419 (+62)
  • Черкасская область — 605 (+2)
  • Черниговская область — 485 (+5)

коронавірус в україні 23 червня КАРТА

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

С начала эпидемии в Украине проведено 580 814 тестов методом ПЦР. По состоянию на утро 23 июня в центр поступило 1 278 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года поступило 81 125 сообщений о подозрении.

Города, в которых больше всего придерживаются самоизоляции:

  • Ивано-Франковск — 20,57%
  • Киев — 16,53%
  • Львов — 23,43%
  • Ужгород — 18,43%
  • Черновцы — 16,9%.

Антирекорд по количеству случаев коронавируса в Украине зафиксировали 19 июня. Тогда за сутки заболел 921 человек.

Однако с 20 июня цифры начали несколько снижаться. Так, 22 июня Covid-19 в Украине за сутки заболел 681 человек. Общее количество инфицированных составляло 37 241.

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