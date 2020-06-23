По состоянию на 23 июня в Украине зафиксировали 38 074 случая коронавируса. За минувшие сутки заболели еще 833 человека.

В целом от осложнений в результате заболевания умерли 1 035 человек, за сутки — 23. Полностью излечились от коронавируса 16 956 пациентов, 314 — за сутки.

Среди больных — 58% женщин и 42% мужчин.

Подтвержденные случаи по возрасту:

0-17 лет — 7%

18-29 лет — 11%

30-49 лет — 35%

50-69 лет — 37%

70+ лет — 9%

Заболевание подтвердили у 2 790 детей и 6 138 медиков. Госпитализировали 10 387 больных, к аппарату ИВЛ подключены 364 пациента. На амбулаторном лечении находятся 27 687 больных.

Наибольшее количество больных за сутки зафиксировали во Львовской (240), Закарпатской (103) и Ровенской (75) областях.

Распространение коронавируса в регионах:

Винницкая область — 1 690 (+30)

Волынская область — 1 894 (+42)

Днепропетровская область — 1 049 (+7)

Донецкая область — 368 (+6)

Житомирская область — 1 295 (+25)

Закарпатская область — 2 291 (+103)

Запорожская область — 555 (0)

Ивано-Франковская область — 2 091 (+35)

Кировоградская область — 631 (+4)

Киев — 4 429 (+61)

Киевская область — 2 285 (+49)

Львовская область — 4 220 (+240)

Луганская область — 73 (1)

Николаевская область — 366 (0)

Одесская область — 1 333 (+29)

Полтавская область — 296 (+3)

Ровенская область — 3 038 (+75)

Сумская область — 263 (+5)

Тернопольская область — 1 744 (+16)

Харьковская область — 1 844 (+33)

Херсонская область — 188 (0)

Хмельницкая область — 622 (0)

Черновицкая область — 4 419 (+62)

Черкасская область — 605 (+2)

Черниговская область — 485 (+5)

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С начала эпидемии в Украине проведено 580 814 тестов методом ПЦР. По состоянию на утро 23 июня в центр поступило 1 278 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года поступило 81 125 сообщений о подозрении.

Города, в которых больше всего придерживаются самоизоляции:

Ивано-Франковск — 20,57%

Киев — 16,53%

Львов — 23,43%

Ужгород — 18,43%

Черновцы — 16,9%.

Антирекорд по количеству случаев коронавируса в Украине зафиксировали 19 июня. Тогда за сутки заболел 921 человек.

Однако с 20 июня цифры начали несколько снижаться. Так, 22 июня Covid-19 в Украине за сутки заболел 681 человек. Общее количество инфицированных составляло 37 241.