Сейчас в Украине действует адаптивный карантин, из-за чего студенты и школьники дистанционно заканчивают учебный год.

Кабинет министров Украины еще не принял решение, пойдут ли дети 1 сентября 2020 года в школу.

Об этом сообщила исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий.

— Внутри Кабмина нет такого решения. Пока адаптивный карантин продлен до 31 июля. Как будет развиваться эпидемическая ситуация, трудно предположить. Бесспорно, я за то, чтобы дети вернулись в школу, — отметила Мандзий.

Однако с ВНО проблему уже решили — поступающие будут сдавать тестирование с соблюдением всех эпидемических требований.

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Сейчас 14 областей Украины не отвечают противоэпидемичным требованиям для смягчения карантина.

В этот список вошли Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Тернопольская и Черновицкая области.

Эти области не могут перейти к следующему этапу адаптивного карантина.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 23 июня в Украине зафиксировали 38 074 случая коронавируса. За минувшие сутки заболели еще 833 человека.

В целом от осложнений в результате заболевания умерли 1 035 человек, за сутки — 23. Полностью излечились от коронавируса 16 956 пациентов, 314 — за сутки.

Вспышка Covid-19 во Львове

23 июня на Львовщине зафиксировали рекодний прирост больных за сутки — 240 человек. Это самый большой показатель заболеваемости в регионе с начала пандемии.

Общее количество больных в области достигло 4 420. оправилась от коронавируса 696 пациентов. Не смогли побороть недуг 117 больных.

Ситуация в Киеве

В столице ситуация стабилизировалась после рекодного приросте инфицированных. По состоянию на 23 июня в Киеве обнаружили 61 новый случай коронавируса, всего в городе 4429 больных.

Преодолели инфекцию 1415 киевлян, сообщил мэр Виталий Кличко.

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