Госпроект мемориального комплекса Бабий Яр введут в действие в 2021

Государственный проект мемориального комплекса Бабий Яр введут в действие в 2021 году.
Такой прогноз высказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в эфире Свободы слова на ICTV.
— Вы знаете про существование государственного проекта Бабий Яр, который сейчас завершается, и в следующем году во время годовщины Бабьего Яра будет введен в действие, — сказал он.
Со своей стороны кинорежиссер и художественный руководитель мемориального центра Бабий Яр Илья Хржановский заявил, что концепт музея пока еще не готов.
— Это будет самый большой и последний мемориальный центр Холокоста, который строится в мире, — добавил Хржановский.
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Новый фильм о Бабьем яре
В партнерстве с украинским кинорежиссером Сергеем Лозницей фонд Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр запускает проект Бабий Яр: Контекст, финалом которого станет выпуск документального полнометражного фильма о Бабьем Яре.
Проект основывается на работе с уникальными документальными архивными видео из государственных и частных архивов Украины, России и Германии.