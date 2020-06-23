Госпроект мемориального комплекса Бабий Яр введут в действие в 2021

Государственный проект мемориального комплекса Бабий Яр введут в действие в 2021 году.

Такой прогноз высказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в эфире Свободы слова на ICTV.

— Вы знаете про существование государственного проекта Бабий Яр, который сейчас завершается, и в следующем году во время годовщины Бабьего Яра будет введен в действие, — сказал он.

Со своей стороны кинорежиссер и художественный руководитель мемориального центра Бабий Яр Илья Хржановский заявил, что концепт музея пока еще не готов.

— Это будет самый большой и последний мемориальный центр Холокоста, который строится в мире, — добавил Хржановский.

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Новый фильм о Бабьем яре

В партнерстве с украинским кинорежиссером Сергеем Лозницей фонд Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр запускает проект Бабий Яр: Контекст, финалом которого станет выпуск документального полнометражного фильма о Бабьем Яре.

Проект основывается на работе с уникальными документальными архивными видео из государственных и частных архивов Украины, России и Германии.