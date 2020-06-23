Курс доллара по состоянию на 23 июня подешевел на 6 копеек. Согласно обновленному курсу валют Национального банка Украины, курс иностранной валюты установлен на уровне 26,66 грн/$1.
Курс евро упал еще больше – на 10 копеек — до 29,89 грн/1€.
Российский рубль немного подешевел и составляет 0,383 грн.
Курс валют на 22 июня:
- $1 — 26,66 грн;
- €1 — 29,89 грн;
- 1 польский злотый — 6,7164 грн;
- 10 российских рублей — 3,837 грн.
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Межбанк
Курс доллара на межбанке по состоянию на 10.30 22 июня 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 26,72 грн/1$, курс в покупке до 26,69 грн/1$.
Падение продемонстрировало и евро, которое в продаже подешевело на 5 копеек до 29,95 грн/1€.