Укрпошта - графік роботи на День конституції 2020

День Конституции Украины приходится на 28 июня — это воскресенье, поэтому выходной день переносится на понедельник 29 июня.

Многие предприятия в связи с этим меняют график своей работы, Укрпочта не исключение.

Список отделений, работающих 28 июня:







График работы Укрпочты на День Конституции — какие отделения работают / 2 фотографии

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Список отделений, которые работают 29 июня:



















График работы Укрпочты на День Конституции — какие отделения работают / 5 фотографий

День Конституции Украины

День Конституции Украины Верховная Рада приняла 28 июня 1996 года. Это был один из важных шагов в обеспечении прав человека и гражданина, что в дальнейшем повысило международный авторитет Украины на мировой арене.

К слову, День Конституции Украины – это единственный государственный праздник, закрепленный в самой Конституции.

Источник: Укрпочта