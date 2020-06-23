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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Ипотека подешевеет до 5-7% — Шмыгаль

Ставка по ипотеке 10% — это только начальная цель, а планируется ее снижение до 5-7%, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире одного с телеканалов.

Глава правительства прогнозирует удешевление кредитов на жилье осенью, но Кабмин будет создавать условия, чтобы это произошло еще летом.

— Инерционность является неким залогом стабильности банковской и денежно-кредитной систем, — добавил Шмыгаль.

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Пока же в Минфине говорят, что запуск ипотеки под 10% тормозят законодательные ограничения, связанные с пропиской детей.

То есть, если в квартире прописан ребенок, банк не сможет взыскать ее за неуплату по ипотеке.

А в Нацбанке Украины заявляли, что для начала нужно снизить ставки по депозитам.

Что такое ипотека

Это долгосрочный кредит на покупку квартиры. Ипотечное кредитование  давно практикуют в развитых странах.

Главное преимущество при приобретении жилья через ипотеку — небольшой процент, который выплачивается банкам.

В Украине было несколько попыток ввести ипотечное кредитование.

Фото: Dreamstime

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