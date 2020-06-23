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Факты / Украина / Общество

Коронавирус в Киеве: статистика распространения по районам (Обновляется)

23 июня 2020 года в Киеве выявили 4 429 случаев коронавируса.

За последние сутки — 61 человек заболел Covid-19.

Кто заболел:

  • 29 женщин в возрасте от 22 до 79 лет;
  • 28 мужчин в возрасте от 24 до 88 лет;
  • 2 девочки в возрасте 2 и 10 лет и 2 мальчика, которым 2 и 15 лет.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе — 13. В Оболонском, Шевченковском и Днепровском — по восемь случаев.

Ситуация с коронавирусом в районах Киева 

  • Печерский район — 524 больных;
  • Шевченковский район — 350 больных;
  • Соломенский район — 416 больных;
  • Днепровский район — 454 больных;
  • Святошинский район — 380 больных;
  • Деснянский район — 522 больных;
  • Подольский район — 313 больных;
  • Голосеевский район — 337 больных;
  • Оболонский район — 383 больных;
  • Дарницкий район — 750 больных.

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Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

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ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать лицо руками;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Коронавирус в Украине

23 июня 2020 года в Украине коронавирус диагностировали у 38 074 человека, за минувшие сутки — 833 новых случая.

За период пандемии от вируса умерли 1 035 человек, за последние сутки — 23. Выздоровели 16 956 пациента, 314 — за прошедшие сутки.

В целом болеют 58% женщин и 42% мужчин.

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