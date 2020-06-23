23 июня 2020 года в Киеве выявили 4 429 случаев коронавируса.

За последние сутки — 61 человек заболел Covid-19.

Кто заболел:

29 женщин в возрасте от 22 до 79 лет;

28 мужчин в возрасте от 24 до 88 лет;

2 девочки в возрасте 2 и 10 лет и 2 мальчика, которым 2 и 15 лет.

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Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе — 13. В Оболонском, Шевченковском и Днепровском — по восемь случаев.

Ситуация с коронавирусом в районах Киева

Печерский район — 524 больных;

Шевченковский район — 350 больных;

Соломенский район — 416 больных;

Днепровский район — 454 больных;

Святошинский район — 380 больных;

Деснянский район — 522 больных;

Подольский район — 313 больных;

Голосеевский район — 337 больных;

Оболонский район — 383 больных;

Дарницкий район — 750 больных.

Как в Киеве происходило ослабление карантина.

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;

соблюдать дистанцию в людных местах;

не трогать лицо руками;

соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);

обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Коронавирус в Украине

23 июня 2020 года в Украине коронавирус диагностировали у 38 074 человека, за минувшие сутки — 833 новых случая.

За период пандемии от вируса умерли 1 035 человек, за последние сутки — 23. Выздоровели 16 956 пациента, 314 — за прошедшие сутки.

В целом болеют 58% женщин и 42% мужчин.