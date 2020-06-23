23 июня 2020 года в Киеве выявили 4 429 случаев коронавируса.
За последние сутки — 61 человек заболел Covid-19.
Кто заболел:
- 29 женщин в возрасте от 22 до 79 лет;
- 28 мужчин в возрасте от 24 до 88 лет;
- 2 девочки в возрасте 2 и 10 лет и 2 мальчика, которым 2 и 15 лет.
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Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе — 13. В Оболонском, Шевченковском и Днепровском — по восемь случаев.
Ситуация с коронавирусом в районах Киева
- Печерский район — 524 больных;
- Шевченковский район — 350 больных;
- Соломенский район — 416 больных;
- Днепровский район — 454 больных;
- Святошинский район — 380 больных;
- Деснянский район — 522 больных;
- Подольский район — 313 больных;
- Голосеевский район — 337 больных;
- Оболонский район — 383 больных;
- Дарницкий район — 750 больных.
Как в Киеве происходило ослабление карантина.
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.
Коронавирус в Украине
23 июня 2020 года в Украине коронавирус диагностировали у 38 074 человека, за минувшие сутки — 833 новых случая.
За период пандемии от вируса умерли 1 035 человек, за последние сутки — 23. Выздоровели 16 956 пациента, 314 — за прошедшие сутки.
В целом болеют 58% женщин и 42% мужчин.