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Факты / Украина / Общество

Коронавирус в Киеве: за сутки 61 новый случай

По состоянию на 23 июня в Киеве обнаружили 61 новый случай коронавируса, всего в городе 4 429 больных.

Умерло трое пациентов, преодолели инфекцию 1 415 киевлян, сообщил мэр Виталий Кличко.

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В больницы столицы госпитализировали 17 больных, остальные — находятся на самоизоляции.

За последние сутки заболели:

  • 29 женщин в возрасте от 22 до 79 лет;
  • 28 мужчин в возрасте от 24 до 88 лет;
  • 2 девочки в возрасте 2 и 10 лет;
  • 2 мальчика, которым 2 и 15 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе — 13. В Оболонском, Печерском и Днепровском районах — по восемь случаев.

Коронавирус в Украине

23 июня в Украине зафиксировали 38 074 случая коронавируса. За минувшие сутки заболели еще 833 человека.

В общем от осложнений в результате заболевания умерло 1 035 человек, в сутки — 23. Полностью излечились от коронавируса 16 956 пациентов, 314 — в сутки.

Источник: КГГА

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