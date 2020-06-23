За минувшие сутки коронавирусом во Львовской области заболели 240 человек. Это самый большой показатель заболеваемости в регионе с начала пандемии.

Общее количество больных в области достигло 4 420. Выздоровели от коронавируса 696 пациентов. Не смогли побороть болезнь 117 больных.

Всего за минувшие сутки лабораторные центры во Львовской области провели 1 146 ПЦР-тестов.

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Критическая ситуация с суточным приростом больных на Львовщине наблюдается уже несколько дней. В частности, 22 июня во Львовской области Covid-19 заболели 200 человек.

Поэтому регион продолжает входить в тройку областей с наибольшим количеством больных.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 23 июня в Украине зафиксировали 38 074 случая коронавируса. За минувшие сутки заболели еще 833 человека.

В целом от осложнений в результате заболевания умерли 1 035 человек, за сутки — 23. Полностью излечились от коронавируса 16 956 пациентов, 314 — за сутки.