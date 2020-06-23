НДС для аграриев хотят снизить до 14% — законопроект

Группа народных депутатов зарегистрировала законопроект №3656 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ставки налога на добавленную стоимость по операциям по поставке отдельных видов сельскохозяйственной продукции.

Согласно документу, предлагается снизить ставку НДС с 20% до 14% для аграрного сектора. Авторы законопроекта успокаивают, что снижение не приведет к масштабным потерям в бюджете.

Это объясняют тем, что прибыльность выращивания таких культур и торговли и сальдо доходов бюджета останутся без изменений.

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В то же время перерабатывающие предприятия смогут сэкономить 6% расходов при закупке продукции за счет меньших налоговых обязательств производителя. Кроме того, исчезнут стимулы для оптимизации налоговых обязательств.

Поэтому этот законопроект будет способствовать детенизации аграрного производства.

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Кроме того, аграриям в этом году достаточно нелегко. Ведь аномальная погода испортила урожай в Украине, поэтому они вынуждены пересевать поля.

Особенно пострадали центральные, западные и частично северные регионы. Там фактически вымерзла кукуруза, а перед тем пыльные бури повредили подсолнух, в частности на Кировоградщине. В этих же регионах следует ожидать недобора пшеницы.