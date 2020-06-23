PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Первый случай Covid-19 зафиксировали на ЧАЭС

Первый случай коронавируса обнаружили на Чернобыльской атомной электростанции.

Об этом сообщила пресс-служба предприятия на странице Facebook.

— Во вторник, 23 июня, среди персонала ГСП ЧАЭС обнаружено работника с подтвержденным случаем Covid-19. Работник направлен на самоизоляцию, он находится под наблюдением врача, — говорится в заявлении.

Читайте: Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Работник электростанции был в отпуске: последний раз на своем рабочем месте он был еще 9 июня.

Отмечается, что круг контактных лиц уже установлен — это только один человек, которого также направлен на самоизоляцию.

ЧАЭС — от строительства до аварии

22 июня Украинский институт национальной памяти вместе с Государственным архивом СБУ представили продолжение книги Чернобыльская досье КГБ.

Скачать первую книгу можно здесь, а вторую — здесь.

Во второй части издания представлено 229 документов, большинство из которых опубликованы впервые. Архивные дела свидетельствуют, что аварии на ЧАЭС случались и до апреля 1986 года, однако они были скрыты.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка