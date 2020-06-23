PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Пробное ВНО 2020: УЦОКО обнародовал пороговые баллы

В личных кабинетах участников пробного тестирования уже обнародованы результаты.

В целом участники заполнили 215 787 электронных бланков А и 95 549 электронных бланков Б.

Рабочая группа УЦОКО установила пороговый балл пробного ВНО по рейтинговой шкале 100 — 200 баллов:

  • украинский язык и литература — 19,;
  • история Украины — 24;
  • математика — 9;
  • биология — 20;
  • география — 22;
  • физика — 10;
  • химия — 13;
  • иностранные языки — 16.

ЧитайтеКак карантин в Украине повлияет на ВНО-2020 и поступление — два сценария МОН

В этом году ВНО стало добровольным и его будут сдавать только желающие получить высшее образование. Депутат от Слуги народа Роман Грищук отметил, что этот закон нужен для того, чтобы на треть сократить количество лиц, которые будут сдавать ВНО.

Ученикам выставят те оценки в аттестаты, которые они получили в течения обучения в школе. Для этого нужно написать соответствующее заявление, которое будет рассматривать педагогический совет. Крайний срок написания заявления — 25 июня.

Теги:
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх