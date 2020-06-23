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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Сотрудникам Электротяжмаша выплатят задолженности по зарплатам

Сотрудники Электротяжмаша получат оставшиеся 12,6% зарплаты за апрель и полную выплату за май до среды, 24 июня. Информация о страйках на предприятии оказалась фейком.

Співробітникам Електроважмашу виплатять заборгованості зі зарплат

— Сегодня утром состоялась встреча коллектива завода с и.о. генерального директора Виктором Бусько относительно задержки выплаты 12,6% зарплаты за апрель и всей зарплаты за май.

Во время общения с рабочими и.о. генерального директора сообщил, что задолженность по зарплате будет выплачена на текущей неделе до среды, — сообщили на предприятии.

Ранее СМИ распространили информацию о том, что на предприятии якобы начался страйк сотрудников. Однако, в Электротяжмаш отметили, что завод работает в штатном режиме, а все сотрудники после встречи с руководителем вернулись к выполнению своих обязанностей.

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Новое руководство ведет активную работу по выведению предприятия из кризисного состояния, в котором оно оказалось вследствие действий экс-менеджмента. Так за предыдущие годы у Электротяжмаша накопилось более 1 млрд грн долгов, включая долг перед Сбербанком.

Электротяжмаш специализируется на производстве генераторов для электростанций, а также двигателей для электротранспорта. Предприятие находится под управлением Фонда государственного имущества Украины и входит в перечень объектов большой приватизации.

К слову, в Кабмине разрабатывают новую концепцию оплаты труда учителей. Об этом заявила и.о. министра образования Любомира Мандзий во время брифинга после заседания правительства.

Источник: Электротяжмаш

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