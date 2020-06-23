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Факты / Украина

В Киеве ресторанам и кафе разрешили принимать гостей в залах

В Киеве заведениям общественного питания разрешили принимать гостей внутри помещений.

Об этом говорится в распоряжении КГГА от 22 июня.

Однако заведениям до сих пор запрещено:

  • открывать детские комнаты;
  • проводить банкеты (только до десяти человек);
  • готовить еду на открытых кухнях;
  • открывать буфеты самообслуживания.

Посетители могут войти в заведение только в сопровождении персонала.

Людей с повышенной температурой или признаками ОРВИ не будут пускать в заведение.

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Все работники должны обслуживать гостей в масках и перчатках. Гости должны быть в маске, когда заходят в заведение или передвигаются по нему.

Кроме того заведения должны установить жидкое мыло, бумажные полотенца и антисептики.

Коронавирус в Киеве

По состоянию на утро 23 июня коронавирус в Киеве обнаружили у 4 429 человек, за сутки заболел еще 61 человек.

Суточный прирост больных начал снижаться после того, как несколько дней фиксировали почти по 100 новых больных.

Источник: КГГА

Фото: Dreamstime

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