В Киеве заведениям общественного питания разрешили принимать гостей внутри помещений.
Об этом говорится в распоряжении КГГА от 22 июня.
Однако заведениям до сих пор запрещено:
- открывать детские комнаты;
- проводить банкеты (только до десяти человек);
- готовить еду на открытых кухнях;
- открывать буфеты самообслуживания.
Посетители могут войти в заведение только в сопровождении персонала.
Людей с повышенной температурой или признаками ОРВИ не будут пускать в заведение.
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Все работники должны обслуживать гостей в масках и перчатках. Гости должны быть в маске, когда заходят в заведение или передвигаются по нему.
Кроме того заведения должны установить жидкое мыло, бумажные полотенца и антисептики.
Коронавирус в Киеве
По состоянию на утро 23 июня коронавирус в Киеве обнаружили у 4 429 человек, за сутки заболел еще 61 человек.
Суточный прирост больных начал снижаться после того, как несколько дней фиксировали почти по 100 новых больных.