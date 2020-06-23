Украинцы доверяют медикам больше, чем Минздраву

Украинцы больше доверяют медицинским работникам, чем Министерству здравоохранения.
Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, которое проводил центр Социальный мониторинг.
Так, уровень доверия к врачам составляет 29,3%, полностью доверяют медикам — 13,1% опрошенных.
В то же время уровень доверия к министерству является отрицательным и составляет -33,3%. То есть, люди довольно четко различают врачей и Минздрав.
Оценки деятельности первого и второго остаются диаметрально противоположными.
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В ходе социологического исследования в течение 10-19 июня 2020 года методом личного интервью по месту жительства респондента опросили 3 037 человек во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей и Крыма.
Статистическая погрешность выборки составляет 1,1-1,9%.
Коронавирус среди врачей
По состоянию на 23 июня коронавирус в Украине среди медиков обнаружили у 6 138 человек. Каждый день в стране фиксируют новые случаи заболевания у врачей.
Всего в стране уже 38 074 больных коронавирусом.