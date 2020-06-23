PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Украинцы доверяют медикам больше, чем Минздраву — опрос

Украинцы больше доверяют медицинским работникам, чем Министерству здравоохранения.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, которое проводил центр Социальный мониторинг.

Так, уровень доверия к врачам составляет 29,3%, полностью доверяют медикам — 13,1% опрошенных.

В то же время уровень доверия к министерству является отрицательным и составляет -33,3%. То есть, люди довольно четко различают врачей и Минздрав.

Украинцы доверяют медикам больше, чем Минздраву

Оценки деятельности первого и второго остаются диаметрально противоположными.

Читайте: Это подвиг: Степанов о работе врачей в условиях пандемии коронавируса

В ходе социологического исследования в течение 10-19 июня 2020 года методом личного интервью по месту жительства респондента опросили 3 037 человек во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей и Крыма.

Статистическая погрешность выборки составляет 1,1-1,9%.

Коронавирус среди врачей

По состоянию на 23 июня коронавирус в Украине среди медиков обнаружили у 6 138 человек. Каждый день в стране фиксируют новые случаи заболевания у врачей.

Всего в стране уже 38 074 больных коронавирусом.

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх