Июнь, 23, 2020 в 14:18

На валютном рынке без потрясений, бензин и вовсе подешевел, тогда как цены в магазинах будто на спортивных соревнованиях: догони меня, если сможешь. Причем, до карантина, когда все работало, были значительно ниже.

Борщ сейчас стоит много, требуя просто вагон ингредиентов. И первое, без чего его нельзя сварить — свекла, которая сейчас стоит 13 грн. Картофель — 18 грн, морковь — 20 грн. Перец стоит 48 грн, и это несмотря на то, что сейчас сезон.

Но что там перец, когда яблоки по 54 грн. Или та же клубника, которая вообще установила в этом году антирекорд. Ее сезон уже заканчивается, а цена стоит как вкопанная — за 100 грн.

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Представители торговых сетей кивают на поставщиков, которые повысили закупочные цены. Те в свою очередь на фермеров. А фермеры на карантин, из-за которого много продукции пришлось выбросить на помойку.

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Мясо на рынке лучше, чем в супермаркете, и дешевле. И, как выяснилось, даже торговаться не надо. Из-за отсутствия покупателей люди иногда продают его ниже себестоимости – в районе 100 грн. В общем, кастрюля борща обойдется около 170 грн.

Творогом вовсе торгуют по 80 грн за килограмм. Впрочем, за дешевым мясом, молоком и овощами с фруктами все чаще люди идут на сельскохозяйственные ярмарки. Ранее там затовариться можно было дешевле. Но теперь, несмотря на то, что на улице лето, цены на сезонную продукцию вовсе не летние.

Специалисты кивают на капризы погоды. Из-за майских заморозков ранние овощи просто не успевали созревать. Но успокаивают, что вскоре ситуация значительно улучшится. Хотя уже и сейчас некоторые овощи продают по летним ценам. Кое-где аналитики фиксировали кабачок по 1-2 грн за килограмм, мяту можно найти за 10 грн.

Не будет в этом году проблем и с картофелем. Его хоть и приморозило весной, но после прошлогоднего кризиса его аграрии посадили много. Молодую картошку найти можно по 20 грн за килограмм.

А вот почему подорожала гречка — непонятно. Когда карантин начинался и люди практически сметали с полок все крупы, тогда хоть подорожанию было объяснение. А что же, собственно, сейчас? Возможно, из-за приближения местных выборов? На ярмарке продается по 42 грн за килограмм. И нынешняя цена, по словам экспертов, еще не предел.

С 18 мая правительство вновь контролирует цены на отдельные продукты питания, средства индивидуальной защиты и лекарства. Это решение приняли, чтобы оградить население от резкого подорожания самых необходимых товаров. Но эксперты сомневаются в эффективности таких мер, а торговые сети надеются, что это скоро закончится.