Пробки в Киеве: какая ситуация на дорогах 23 июня (КАРТА)

23 июня Киев стал в пробках. Затрудненное движение автомобилей фиксировалось на центральных магистралях столицы.

Об этом свидетельствует информация на Google-картах.

По состоянию на 15.00 в пробках полностью стал центр города — бульвар Тараса Шевченко, улица Бассейная, Хрещатик, Саксаганского, все они были обозначены красным и бордовым цветами.

Читайте: Штраф за превышение скорости в Украине 2020

Также автомобили стояли на Набережном шоссе, бульваре Дружбы народов и улице Николая Гринченко.

Частично на ситуацию на дорогах столицы повлияли ДТП, который произошли в этот день в Киеве.

Так, на улице Заболотного автомобиль вылетел боком на встречную полосу. Транспортное средство перекрыло движение, из-за чего сформировалась пробка.

Также в Киеве на Дорогожичах внедорожник столкнулся с бусом, это затруднило движение на участке.

В Украине ужесточают наказание за нарушение ПДД. Ранее повысили штрафы на превышение скорости автомобилистами и управление транспортным средством в нетрезвом виде.

Кроме того, для борьбы с нарушителями ПДД установили камеры видеофиксации.

А в июне Верховная Рада Украины приняла закон об ужесточении наказания для пешеходов и повысила штрафы за нарушение ПДД.

Источник: Google-maps, dtp.kiev.ua