Коронавирус в Украине 24 июня 2020: оперативная статистика МОЗ

По состоянию на 24 июня в Украине зафиксировали 39 014 случаев коронавируса. За минувшие сутки заболели еще 940 человек.
В целом от осложнений в результате заболевания умерли 1 051 человек, за сутки — 16. Полностью излечились от коронавируса 17 409 пациентов, 453 — за сутки.
Среди больных — 58% женщин и 42% мужчин.
Подтвержденные случаи по возрасту:
- 0-17 лет — 7%;
- 18-29 лет — 11%;
- 30-49 лет — 35%;
- 50-69 лет — 37%;
- 70+ лет — 9%.
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Города, в которых больше всего придерживаются самоизоляции:
- Ивано-Франковск — 20,57%
- Киев — 16,53%
- Львов — 23,43%
- Ужгород — 18,43%
- Черновцы — 16,9%.
В Украине ежедневно фиксируется не менее 800 новых больных Covid-19.
Количество случаев коронавируса в Украине 23 июня выросло до 38 074 человек. Суточный прирост составил 833 новых пациента.