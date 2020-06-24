Коронавирус в Украине 24 июня 2020: оперативная статистика МОЗ

По состоянию на 24 июня в Украине зафиксировали 39 014 случаев коронавируса. За минувшие сутки заболели еще 940 человек.

В целом от осложнений в результате заболевания умерли 1 051 человек, за сутки — 16. Полностью излечились от коронавируса 17 409 пациентов, 453 — за сутки.

Среди больных — 58% женщин и 42% мужчин.

Подтвержденные случаи по возрасту:

0-17 лет — 7%;

18-29 лет — 11%;

30-49 лет — 35%;

50-69 лет — 37%;

70+ лет — 9%.

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Города, в которых больше всего придерживаются самоизоляции:

Ивано-Франковск — 20,57%

Киев — 16,53%

Львов — 23,43%

Ужгород — 18,43%

Черновцы — 16,9%.

В Украине ежедневно фиксируется не менее 800 новых больных Covid-19.

Количество случаев коронавируса в Украине 23 июня выросло до 38 074 человек. Суточный прирост составил 833 новых пациента.