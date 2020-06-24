Очередной антирекорд: в Киеве обнаружили 99 новых случаев коронавируса

По состоянию на 24 июня в Киеве обнаружили 99 новых случаев коронавируса, всего в городе 4 528 инфицированных.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

Заболели:

60 женщин в возрасте от 22 до 70 лет;

31 мужина в возрасте от 19 до 74 лет;

три девочки от 1 до 14 лет и пять мальчиков от одного до 11 лет.

Среди инфицированных пятеро медиков.

В больницы столицы госпитализировали 14 пациентов. Остальные — на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 25 человек. В общем коронавирус побелиои 1 440 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе — 21.

В столичных больницах сейчас находятся 232 пациента с диагнозом коронавирус, в частности — девять детей. И 33 человека с подозрением на Covid-19.

51 больной — в тяжелом состоянии. Один — подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

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Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на 24 июня за сутки Covid-19 инфицированы 940 человек, в общем заразились 39 014 украинцев.

От осложнений болезни умерли 1 051 человек, за последние сутки — 16.

Сейчас болеет 2 872 детей и 6 243 медика.

На аппаратах ИВЛ находятся 367 человек.