Очередной антирекорд: в Киеве обнаружили 99 новых случаев коронавируса

По состоянию на 24 июня в Киеве обнаружили 99 новых случаев коронавируса, всего в городе 4 528 инфицированных.
Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.
Заболели:
- 60 женщин в возрасте от 22 до 70 лет;
- 31 мужина в возрасте от 19 до 74 лет;
- три девочки от 1 до 14 лет и пять мальчиков от одного до 11 лет.
Среди инфицированных пятеро медиков.
В больницы столицы госпитализировали 14 пациентов. Остальные — на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за сутки 25 человек. В общем коронавирус побелиои 1 440 жителей Киева.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе — 21.
В столичных больницах сейчас находятся 232 пациента с диагнозом коронавирус, в частности — девять детей. И 33 человека с подозрением на Covid-19.
51 больной — в тяжелом состоянии. Один — подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19
Коронавирус в Украине
В Украине по состоянию на 24 июня за сутки Covid-19 инфицированы 940 человек, в общем заразились 39 014 украинцев.
От осложнений болезни умерли 1 051 человек, за последние сутки — 16.
Сейчас болеет 2 872 детей и 6 243 медика.
На аппаратах ИВЛ находятся 367 человек.