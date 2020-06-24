Киев вошел в число тех регионов, которые имеют широкое распространение коронавируса.

По состоянию на 24 июня показатель заболеваемости Covid-19 составил 11,55%, что превысило допустимый — 10%.

По данным Минздрава, большой процент людей с коронавирусом зафиксировали в 13 областях: Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Черновицкой, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Киевской, Донецкой, Луганской областях и в Киеве.

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Также пять областей, в частности Волынская, Закарпатская, Львовская, Ровенская и Черновицкая имеют высокий уровень положительных тестов — 11%.

В Закарпатской, Ивано-Франковской, Ровенской, Тернопольской, Черновицкой, Николаевской и Киевской областях и в Киеве показатель динамики растет и превышает допустимые 10%.

В больницах Закарпатской и Черновицкой областей загруженность превышает 50%.

Кроме этого, в Украине Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Николаевская и Одесская области нарушают показатели тестирования, а именно до 24 тестов на 100 тыс. населения.

Кандидат медицинских наук, врач-эпидемиолог Олег Рубан отметил, что с 9 мая в Киеве наблюдается устойчивая тенденция к стабильным показателем госпитализации, тяжелым случаям течения заболевания и загруженности в больницах, которые заполнены на 37-40%.

Поэтому при таких обстоятельствах ослабление карантина в столице возможно, но при условии соблюдения противоэпидемических мер безопасности.

— Первая группа риска — это детские дошкольные учреждения, учебные заведения, общежития. В ресторанах может быть низкий показатель заболеваемости и низкий риск. Поэтому в городе Киеве открыты почти все заведения, кроме детских лагерей и зон отдыха, — отметил Рубан.

По состоянию на 24 июня в Киеве разрешили открываться кафе и ресторанам в помещениях. Также начнут работать гостиницы и бассейны.

Но должны быть соблюдены соответствующие противоэпидемические меры безопасности, в частности они должны обеспечить маркировку для соблюдения дистанции в очередях, соблюдение расстояния между столами не менее 1,5 м, размещение не более четырех клиентов за одним столом.

Запрещено проводить банкеты, открывать детские комнаты, готовить пищу на открытых кухнях и работать буфетам самообслуживания.