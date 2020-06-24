График работы банков на День Конституции формируется на данных, которые Национальный банк Украины опубликовал в начале 2020 года.
Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
В 2020 году украинские банки будут работать, опираясь на график праздничных и выходных дней в Украине.
День Конституции Украины отмечают ежегодно 28 июня.
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Согласно распоряжению Кабинета министров День Конституции – это государственный праздник, который должен быть выходным. В 2020 году он приходится на воскресенье, поэтому выходным будет и понедельник, 29 июня.
Поэтому украинские банки будут выходными с 27 по 29 июня.
День Конституции Украины
День Конституции Украины Верховная Рада приняла 28 июня 1996 года. Это был один из важных шагов в обеспечении прав человека и гражданина, что в дальнейшем повысило международный авторитет Украины на мировой арене.
К слову, День Конституции Украины – это единственный государственный праздник, закрепленный в самой Конституции.