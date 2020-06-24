Карантин в Украине - главные новости 24 июня 2020

Количество больных коронавирусом в Украине продолжает держаться на высоком уровне. По состоянию на 24 июня зафиксировали 39 014 случаев Covid-19.

За минувшие сутки заболели еще 940 человек. Это новый антирекорд для Украины. В целом от осложнений умер 1 051 человек, полностью излечились от коронавируса 17 409 пациентов.

Наибольшее количество больных за сутки зафиксировали во Львовской (203) и Ровенской (126) областях.

Учитывая такую ​​ситуацию, в Украине собираются развернуть вторую волну больниц для больных коронавирусом. Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Коронавирус в Киеве

В столице также сложилась неутешительная ситуация. За сутки обнаружили 99 новых случаев коронавируса, всего в городе 4 528 инфицированных.

Выздоровели за сутки 25 человек. В общем коронавирус преодолели 1 440 жителей Киева.

Несмотря на сложную ситуацию, в Киеве открыли кинотеатры, рестораны, бассейны, гостиницы, а также разрешили проведение культурных массовых мероприятий. Однако нужно соблюдать ряд противоэпидемических требований в своей работе.

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ВНО в условиях карантина

Минздрав разработал детальный план, по которому будет проходить процедура внешнего независимого оценивания.

В частности, для каждого ученика будет назначено время, когда он должен прийти в школу. Перед входом в здание всем будут измерять температуру и выдавать защитные маски. В школе расставят антисептики для рук.

Возобновление внутренних авиарейсов по Украине и железнодорожного сообщения во Львов

Авиакомпания SkyUp Airlines с 26 июня возобновляет рейсы во Львов и Одессу. Цены на билеты стартуют от 500 грн.

С 29 июня улететь можно будет из Киева в Харьков и Запорожье, а с 30 июня откроют авиасообщение между Киевом и Львовом.

Несмотря на сложную ситуацию с количеством больных, Укрзализныця с 26 июня запускает поезда во Львов. Компания возобновит рейсы:

№743/744 Дарница, Киев — Львов (Интерсити+)

№715/716 Киев — Львов (Интерсити+)

№91/92 Киев — Львов

№12/11 Львов — Одесса.

Подробнее о карантине в Украине и ситуации с коронавирусом вы может узнать в текстовом онлайне на Фактах ICTV.