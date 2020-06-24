24 июня 2020 года в Киеве выявили 4 528 случаев коронавируса.
За последние сутки — 99 человек заболели Covid-19.
Кто заболел:
- 60 женщин в возрасте от 22 до 70 лет;
- 31 мужчина в возрасте от 19 до 74 лет;
- 3 девочки от 1 до 14 лет и 5 мальчиков от одного до 11 лет.
Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19
Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе — 21 и Оболонском — 18.
Ситуация с коронавирусом в районах Киева
- Печерский район — 533 больных;
- Шевченковский район — 359 больных;
- Соломенский район — 422 больных;
- Днепровский район — 462 больных;
- Святошинский район — 389 больных;
- Деснянский район — 543 больных;
- Подольский район — 317 больных;
- Голосеевский район — 345 больных;
- Оболонский район — 401 больных;
- Дарницкий район — 757 больных.
Как в Киеве происходило ослабление карантина.
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.
Коронавирус в Украине
24 июня 2020 года в Украине коронавирус диагностировали у 39 014 человек, за минувшие сутки — 940 новых случая.
За период пандемии от вируса умерли 1 051 человек, за последние сутки — 16. Выздоровели 17 409 пациентов, 453 — за прошедшие сутки.
В целом болеют 58% женщин и 42% мужчин.