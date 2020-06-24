24 июня 2020 года в Киеве выявили 4 528 случаев коронавируса.

За последние сутки — 99 человек заболели Covid-19.

Кто заболел:

60 женщин в возрасте от 22 до 70 лет;

31 мужчина в возрасте от 19 до 74 лет;

3 девочки от 1 до 14 лет и 5 мальчиков от одного до 11 лет.

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Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе — 21 и Оболонском — 18.

Ситуация с коронавирусом в районах Киева

Печерский район — 533 больных;

Шевченковский район — 359 больных;

Соломенский район — 422 больных;

Днепровский район — 462 больных;

Святошинский район — 389 больных;

Деснянский район — 543 больных;

Подольский район — 317 больных;

Голосеевский район — 345 больных;

Оболонский район — 401 больных;

Дарницкий район — 757 больных.

Как в Киеве происходило ослабление карантина.

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;

соблюдать дистанцию в людных местах;

не трогать лицо руками;

соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);

обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Коронавирус в Украине

24 июня 2020 года в Украине коронавирус диагностировали у 39 014 человек, за минувшие сутки — 940 новых случая.

За период пандемии от вируса умерли 1 051 человек, за последние сутки — 16. Выздоровели 17 409 пациентов, 453 — за прошедшие сутки.

В целом болеют 58% женщин и 42% мужчин.