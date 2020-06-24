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Факты / Украина / Общество

Коронавирус в Киеве: статистика распространения по районам (Обновляется)

24 июня 2020 года в Киеве выявили 4 528 случаев коронавируса.

За последние сутки — 99 человек заболели Covid-19.

Кто заболел:

  • 60 женщин в возрасте от 22 до 70 лет;
  • 31 мужчина в возрасте от 19 до 74 лет;
  • 3 девочки от 1 до 14 лет и 5 мальчиков от одного до 11 лет.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе — 21 и Оболонском — 18.

Ситуация с коронавирусом в районах Киева 

  • Печерский район — 533 больных;
  • Шевченковский район — 359 больных;
  • Соломенский район — 422 больных;
  • Днепровский район — 462 больных;
  • Святошинский район — 389 больных;
  • Деснянский район — 543 больных;
  • Подольский район — 317 больных;
  • Голосеевский район — 345 больных;
  • Оболонский район — 401 больных;
  • Дарницкий район — 757 больных.

Статистика Covid-19 у Києві по районах

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Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу і куди дзвонити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать лицо руками;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Коронавирус в Украине

24 июня 2020 года в Украине коронавирус диагностировали у 39 014 человек, за минувшие сутки — 940 новых случая.

За период пандемии от вируса умерли 1 051 человек, за последние сутки — 16. Выздоровели 17 409 пациентов, 453 — за прошедшие сутки.

В целом болеют 58% женщин и 42% мужчин.

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